LIVE: KV Kortrijk op een dubbele voorsprong

Allereerst goed nieuws. Deze wedstrijd in het Luikse gaat alvast zeker door! Na het midweekvoetbal kunnen de fans zich opwarmen aan Seraing tegen KV Kortrijk. Tijd om vooruit te blikken

De wedstrijd tussen Standard en Beerschot ging niet door afgelopen week, maar Seraing heeft bevestigd dat de acties van de Luikse politie geen invloed gaan hebben op hun wedstrijd. Goed nieuws voor de fans van beide ploegen die de eer hebben om het voetbalweekend te openen.

Seraing

Seraing begon goed aan het seizoen maar geraakte nadien in verval. Drie wedstrijden op rij in de Jupiler Pro League hebben ze nu al verloren en de laatste overwinning dateert van eind november tegen STVV. Het is dus tijd voor de 'Metallos' om punten te pakken. De kloof met de voorlaatste, Zulte Waregem, bedraagt amper twee punten.

Seraing zal het wel moeten doen zonder Ali Sanogo. De Ivoriaanse rechterwinger is nog steeds geblesseerd en is niet mee opgenomen in de kern.

KV Kortrijk

KV Kortrijk is in goede doen de laatste weken. Het won zijn laatste twee wedstrijden en is opgeklommen naar de 8ste plaats in het klassement.

Trainer Belhocine kan weer rekenen op drie van zijn sterkhouders zo zijn Kristof D'Haene, Aleksandar Radovanovic en Abdel Kadri er weer bij. Voor Gueye, Osabutey, Hermann, Alioui en Ocansey komt deze partij nog te vroeg.

KV Kortrijk kan vandaag voor de eerste maal dit seizoen driemaal winnen op rij. Al zal Seraing zich niet zomaar naar de slachtbank laten leiden.

