Kan Cercle Brugge opnieuw stokken in de wielen steken bij de buren van Club Brugge?

Voetballen op tweede kerstdag, het is een traditie die vanuit Engeland is overgewaaid naar ons land. Dit jaar staat er op 'Boxing Day' met de Brugse derby een mooie affiche op de kalender.

Voor Club Brugge volgen de wedstrijd elkaar in sneltempo op. Sinds 19 november hebben ze elke week twee wedstrijden gespeeld met Champions League, bekervoetbal en competitievoetbal.

In de beker werd er donderdag nog met 4-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven en na een kleine crisis in november lijkt de trein van Blauw-Zwart opnieuw vertrokken te zijn. Bovendien kan Clement op al zijn sterkhouders rekenen in de Brugse derby.

Cercle Brugge mocht deze midweek dan weer wat extra rust nemen aangezien KV Mechelen hen uit de beker kegelde in de achtste finales. De vereniging zat tot een maand geleden in slechte papieren maar doet het nu heel wat beter.

De comeback werd nog ingezet onder de ondertussen ontslagen Yves Vanderhaeghe en nieuwe coach Thalhammer borduurde keurig verder op dat succes waardoor Cercle Brugge 12 op 12 scoorde. Enkel vorige week kon er niet gewonnen worden tegen leider Union ondanks een 0-2 voorsprong.

In de heenwedstrijd op Jan Breydel leek Club Brugge op weg naar de overwinning. Niet alleen omdat Vormer voor de 1-0 had gezorgd maar ook omdat Club tal van kansen kreeg. Toch werd het nog 1-1 na een late gelijkmaker van Waldo Rubio (foto).

Bettips

Club Brugge staat garant voor doelpunten (voor én tegen). Club Brugge scoort en beide teams scoren: x3.40

Kan Cercle Brugge net als in de heenronde minstens een puntje halen? Dubbele kans 1X: 2.20