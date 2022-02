Opstellingen KV Kortrijk - Antwerp (Jupiler Pro League)

Stijgt Antwerp naar tweede plaats in het klassement? Dan moet The Great Old wel haar inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk tot een goed einde brengen

Deze avond staan KV Kortrijk en Antwerp tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Een belangrijke wedstrijd voor The Great Old, want bij een overwinning springen ze over Club Brugge naar de tweede plaats in het klassement.