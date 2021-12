Volg KV Mechelen - Seraing vanavond om 18u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

KV Mechelen verspeelde in zijn vorige matchen aardig wat. Om het jaar nog goed af te sluiten, moet er gewonnen worden op eigen veld van Seraing. Op papier een haalbare opdracht, maar net tegen de mindere goden liep het al te vaak mis voor Malinwa.

KV Mechelen ontpopte zich dit seizoen tot giantkiller door Union, Club, Antwerp en Gent allemaal te verslaan. Daar tegenover staat dat het ook al punten verloor tegen STVV, Eupen, Zulte Waregem en... Seraing. Tegen de mindere teams lukt het dus op één of andere manier minder goed, een scenario dat maandagavond dient afgewend te worden.

Seraing weet dus dat het Malinwa aankan als alle puzzelstukjes in mekaar vallen: de promovendus haalde het op de tweede speeldag met 1-0. In de voorbije speeldagen waren de resultaten toch weer pover: de 0 op 12 spreekt boekdelen. Als nummer 17 in het klassement heeft het dringend nood aan punten.

π’πžπ₯𝐞𝐜𝐭𝐒𝐞 I Deze 21 zitten in de selectie voor onze laatste wedstrijd van 2021 πŸ—“



Ook Hugo, Rob en Joachim zitten terug bij de kern πŸ’›β€οΈ#nomatterwhat #kvmser pic.twitter.com/gURwbZhY9B — KV Mechelen (@kvmechelen) December 26, 2021

De uitschuiver in Waregem en de bekeruitschakeling waren serieuze opdoffers voor KV Mechelen, maar het gaat dan ook door een moeilijke periode met heel veel afwzeigen. Het recupereert wel enkele sterkhouders voor de laatste match van 2021: Cuypers, Schoofs en Van Damme zitten in de kern. Afwachten in welke mate zij echt inzetbaar zijn.

