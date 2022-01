Volg Anderlecht-Standard hier vanaf 18u30

Voor het eerst in lange tijd is Anderlecht torenhoog favoriet in de Clasico. Paars-wit zette voor Nieuwjaar een sterke reeks neer en Standard zit al een heel seizoen aan te modderen. Het is zelfs koffiedik kijken met welk elftal ze aan de start zullen komen in het Lotto Park.

Bij Anderlecht verwachten we weinig verrassingen. Benito Raman neemt normaal gezien de plaats van Christian Kouamé in, die op de Africa Cup zit. Achteraan zal Magallan nog blijven staan, want Delcroix is nog niet honderd procent fit. En ja, voor de rest... the usual suspects.

Standard, dat is een ander paar mouwen. De Rouches ondergingen een stevige transformatie. Siquet vertrok, vier nieuwe spelers kwamen de club versterken. Renaud Emond wordt naast Klaus verwacht. Joachim Van Damme is out met een coronabesmetting.

Standard moet meer naar onder dan naar boven kijken. Met 23 punten staan ze er slechts vier boven Seraing, de nummer 17 in de rangschikking. Een Clasico is natuurlijk altijd een match apart, maar zoals gezegd: lang geleden dat iedereen Anderlecht zulke kansen gaf.

