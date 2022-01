Kan Club Brugge onder nieuwe coach meteen drie punten pakken tegen STVV?

De afgelopen winterbreak is voor Club Brugge allesbehalve rustig geweest. Maar ook hun tegenstander in de eerste match na de break mocht rekenen op de nodige persaandacht.

Bij Club Brugge kunnen we niet rond de trainerswissel. Clement koos ervoor om het avontuur aan te gaan bij AS Monaco, Mannaert en Verhaeghe legden het lot van blauw-zwart dit seizoen in handen van de Nederlander Alfred Schreuder.

Het wordt dan vooral uitkijken naar de elf die Schreuder zal opstellen in zijn eerste competitieve wedstrijd. Eindigen deed Clement met Balanta, Rits, Vormer én Vanaken Op trainingskamp oefende Club alvast meermaals met een driemansdefensie.

De laatste rechte lijn richting de play offs is ingezet. Club Brugge maakt zich voorlopig nog niet al te druk om de voorsprong van 7 punten van Union. Maar liefst van al zien ze dat gat toch niet groter worden.

STVV heeft ook al een bewogen maand januari achter de rug, namelijk met de komst van de Japanner Shinji Kagawa. De ex-speler van onder meer Borussia Dortmund en Manchester United komt over van Griekenland, waar hij speelde voor Paok Saloniki.

STVV staat voorlopig op een 13e plaats in het klassement met slechts één puntje voorsprong op plaats 16. Al lijkt een mogelijke degradatie ver weg met de huidige vorm van Beerschot en Seraing.

Bet-tips bij Betfirst

Club Brugge won de voorbije 4 wedstrijden tegen STVV waarvan 3x met 2-1. Club wint en beide teams scoren: x3.30

Rust/einde Club Brugge/Club Brugge: x2.40