Volg Eupen - Cercle Brugge LIVE op VOETBALKRANT.COM om 16u!

Ga er maar aan staan, KAS Eupen zijnde. Het moet het tegen Cercle Brugge opnemen zonder veertien besmette spelers die nog in quarantaine zitten. En dat terwijl Cercle ook gewoon heel sterk bezig was aan het einde van 2021. Krijgt dat een vervolg in 2022?

Veertien spelers dus bij Eupen die corona hebben opgelopen, maar daar zijn geen zeven spelers bij die een derde van het aantal speelminuten achter hun naam hebben. Gevolg: deze wedstrijd kan niet uitgesteld worden. Bij Eupen maken ze er maar beter het beste van. De laatste zege in de competitie dateert ondertussen al van 11 december, een driepunter zou dus sowieso nog eens welkom zijn. Cercle Brugge schreef één van de strafste verhalen aan het eind van 2021 door vijf van zijn laatste zes competitiematchen te winnen. Het rukte zo op van de degradatiezone van de middenmoot. De kers op de taart was de derbyzege tegen grote broer Club. Heeft de korte winterstop groen-zwart toch wat uit het ritme gehaald of gaat de Vereniging gewoon verder op dat elan? Bij Eupen willen ze geen informatie geven over welke spelers nu juist het coronavirus hebben opgelopen. Het is dus koffiedik kijken met welk elftal de thuisploeg zal aantreden. Bij Cercle minder mysterie wat dat betreft. Het mist enkel geblesseerden Utkus en Waldo en de geschorste Lopes. Gezien al die afwezigen kan een overwinning van Eupen u maar liefst 4x uw inzet opleveren bij BETFIRST! Een gelijkspel is ook nog altijd 3,80x uw inzet waard en een zege voor Cercle 2x uw inzet!