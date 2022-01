Volg Eupen - Cercle LIVE: Somers mikt van dichtbij over

73

Een schot van Magnée gaat naast.



Essahel haalt de bal mooi uit de lucht. Didillon pakt zijn vluchtschot.



Jerome Deom

Lorenzo Offerman





70

Anas Nanah

Mohamed Essahel

Het zit er toch al op voor Nanah.



67

Somers mikt van dichtbij over

Goede aanval van Cercle Brugge. Somers duwt de lage voorzet van Denkey over doel.



66

Na een stevige botsing tussen Vitinho en Nanah was het even schrikken. Het lijkt voor beiden wel mee te vallen.



63

Beide ploegen hebben elk toch al één keer echt kunnen dreigen in deze tweede helft. Het kan nog altijd de twee kanten uit: mogelijk volstaat één doelpunt voor de drie punten.



59

Gele kaart voor Boris Popovic





56

Alex Millan

Kévin Denkey





55

Didillon tikt over

Didillon moet een knal van Magnée van onder zijn lat tikken.



53

Miangue dicht bij 0-1

Bij een vrije trap van Hotić laten ze bij Eupen Miangue lopen. De bal botst nog net, Miangue tikt het leer via de buitenkant van de paal naast.



50

Aardige combinatie bij de Bruggelingen. Millán besluit recht op Himmelmann.



46

Robbe Decostere

Vitinho





46

De tweede helft is begonnen, met bij Cercle Vitinho in de plaats van Decostere, die al in het boekje ging.



44

Himmelmann ziet een kopballetje boven op de dwarsligger belanden.



42

Didillon pakt een schot van Keita klemvast.



41

De jonge Keita toont zich wel bedrijvig in de duels op het middenveld. Een lichtpuntje langs de kant van Eupen.



37

Het einde van de eerste helft komt stilaan in zicht. Een tikkeltje extra creativiteit is wel welkom.



34

Gele kaart voor Jordi Amat





30

Een matig eerste halfuur is het geweest. Cercle probeert het meest, maar heeft de opening nog niet gevonden, terwijl Eupen zelden tegenprikt.



26

Het blijft een wedstrijd zonder veel doelgevaar. Niets aan de hand, zullen ze bij Eupen denken.



22

Somers schiet recht op Himmelmann.



21

Het is nu wel steeds vaker Cercle dat de bal heeft.



17

Ze hebben het er bij Eupen wel ingekregen om bij balverlies snel genoeg de posities weer in te nemen, zodat de tegenstander niet te veel ruimte krijgt.



14

Het is zeker niet zo dat Eupen de onder ligt in de aanvangsfase, al was Cercle tot dusver wel het gevaarlijkst.



10

Gevaarlijke hoekschop

Een hoekschop van Hotić levert gevaar op. Bij Eupen kunnen ze nog net voor de lijn opruimen.



9

Het grootste probleem als gevolg van de Covid-uitbraak bij Eupen situeert zich vooral op de bank, met de ene na de andere jeugdige bankzitter. Weinig wisselmogelijkheden vandaag voor de technische staf bij de Panda's.



5

Gele kaart voor Robbe Decostere





4

Gele kaart voor Boris Lambert





1

We zijn vertrokken aan de Kehrweg.



1

Eupen - Cercle Brugge: 0-0







Vooraf

Eupen moet het tegen Cercle doen zonder 14 besmette spelers, maar heeft toch een elftal op de been kunnen brengen. Daarin vijf andere gezichten in vergelijking met de vorige competitiematch. Bij Cercle twee andere namen dan in de derby tegen Club aan de aftrap: Daland en Millán. Sterkhouder Matondo ontbreekt. Bij Eupen is er met Prevljak vooraan ook wel een hele belangrijke afwezige.



Eupen: Anas Nanah - Jordi Amat - Jerome Deom - Gary Magnée - Amadou Keita - Emmanuel Agbadou - Silas Gnaka - Robin Himmelmann - Andreas Beck - Jocelyn N’dri - Boris Lambert

Bank: Lucas Morren - Arnaud Mollers - Dario Oger - Alessio Sternon - X Ailicsci - Mohamed Essahel - Lorenzo Offerman



Cercle Brugge: Thomas Didillon - Jesper Daland - Boris Popovic - Robbe Decostere - Dino Hotič - Charles Vanhoutte - Senna Miangue - Olivier Deman - Hannes Van der Bruggen - Alex Millan - Thibo Somers

Bank: Vitinho - David Sousa - Kévin Denkey - Dimitar Velkovski - Alexander Corryn - Sébastien Bruzzese - Franck Kanouté