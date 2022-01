Volg Racing Genk-Beerschot live vanaf 21u00

Genk heeft nog een eitje te pellen met Beerschot. Sinds de terugkeer van de Ratten naar de hoogste klasse, gingen de Limburgers driemaal kopje onder.

Bernd Storck kan tegen Beerschot geen beroep doen op Paul Onuachu. De Gouden Schoen timmert aan de weg terug na een hamstringblessure. Kristian Thorstvedt zit zijn eerste van twee schorsingsdagen uit, na zijn rode kaart tegen Oostende. Simen Juklerod is niet fit, Paintsil (Afrika Cup) ontbreekt en aanwinst Aziz Ouattara is evenmin van de partij.

Voor Beerschot lijkt behoud in de Jupiler Pro League hoe langer hoe meer een 'Mission Impossible'. Liefst tien punten bedraagt de achterstand op het nummer zeventien, Seraing. Javier Torrente kondigde alvast enkele wijzigingen aan.

De grootste verrassing is ongetwijfeld de keuze voor Wouter Biebauw in doel. Aanvoerder Mike Vanhamel wordt gepasseerd door de Argentijn, bovendien liep hij een blessure op.

Voorin kan Felipe Avenatti meteen zijn debuut maken voor Beerschot. Voor het overige kan Beerschot geen beroep doen op Sanusi, Coulibaly en Frans. Rigo kreeg een tik tegen de ribben, waardoor de nieuwkomer zijn debuut moet uitstellen. Réda is met Algerije actief op de Afrika Cup.

