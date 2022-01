LIVE: Union via de stip op 0-3

Vooraf: Basisplaats voor de nieuwkomer bij Seraing en twee wijzigingen bij Union

Bij de thuisploeg begint nieuwkomer Opare in de basis om mee voor de drie punten te zorgen. Twee wijzigingen bij de bezoekers. Mitoma is geblesseerd en Burges begint op de bank. Het duo wordt in de basis vervangen door Lazare en Marcq.