Na 45 minuten 0-2 voor Union, maar een tweede helft krijgen we niet te zien in Seraing

Union stond met de rust 0-2 voor dankzij het koningskoppel, maar de tweede helft werd niet meer op gang getrapt.

In het stadion Le Pairay zag je bijna geen hand voor de ogen. Het stadion was gehuld in mist, maar toch werd de wedstrijd gewoon op gang gefloten.

© photonews

1ste helft

De wedstrijd was nog geen 5 minuten onderweg en Union stond al op voorsprong. Undav was de doelpuntenmaker van dienst. Na het vroege doelpunt van de bezoekers kwam er een domper op de feestvreugde. Mikautadze gaat diep en wordt vlak voor de zestien meter neergehaald door Bager. Die krijgt een rode kaart onder zijn neus geduwd.

Seraing zette wat meer druk, maar tot grote kansen kwamen ze niet. Het was Union dat weer voor het doel verscheen. Vanzeir ging druk zetten en veroverde de bal. Hij stormde op doel af en zo stond de 0-2 op het bord.

Rust

De tweede helft werd niet meer op gang gefloten. De scheidsrechter koos er nog voor om 30 minuten af te wachten, maar de mist was te dik om goed te kunnen voetballen.

Er zal dus op een later moment de laatste 45 minuten hervat worden met een 0-2 tussenstand en Union dat met 10 deze voorsprong moet verdedigen.