Volg Seraing - Union SG hier LIVE

Bij de thuisploeg begint nieuwkomer Opare in de basis om mee voor de drie punten te zorgen. Twee wijzigingen bij de bezoekers. Mitoma is geblesseerd en Burges begint op de bank. Het duo wordt in de basis vervangen door Lazare en Marcq.

Vooraf: Basisplaats voor de nieuwkomer bij Seraing en twee wijzigingen bij Union

Seraing: Daniel Opare - Dario Del Fabro - Georges Mikautadze - Theo Pierrot - Gerald Kilota - Mathieu Cachbach - Yahya Nadrani - Fabrice Sambu - Benjamin Boulenger - Timothy Galjé - Youssef Maziz

Bank: maidine douane - Robin Denuit - Wagane Faye - Marius Mouandilmadji - Maxime Mignon - Francesco D'Onofrio - Zakaria Silini



Union SG: Bart Nieuwkoop - Jonas Bager - Casper Nielsen - Jean Thierry Lazare Amani - Deniz Undav - Dante Vanzeir - Teddy Teuma - Damien Marcq - Anthony Moris - Ismaël Kandouss - Loïc Lapoussin

Bank: Kacper Kozlowski - Lorenzo Paolucci - Christian Burgess - Guillaume François - Lucas Pirard - Ilyes Ziani - Siebe Van Der Heyden

Stormt Union verder door de competitie of kan Seraing stokken in de wielen steken? Bart De Vré

Voorbeschouwing Stormt Union verder door de competitie of kan Seraing stokken in de wielen steken?

Foto: Photonews Het verschil tussen de twee promovendi bedraagt maar liefst 28 punten. Toch gaat Seraing zich niet gemakkelijk gewonnen geven tegen de competitieleider want ook voor hen staat er nog veel op het spel. De heenmatch won Union met 4-2 van Seraing, ondanks dat de bezoekers eerst 0-2 waren voorgekomen. Gelukkig voor de thuisploeg kon een ontketende Mitoma (hattrick) de scheve situatie nog worden rechtgezet. Seraing De thuisploeg moet dringend punten sprokkelen in de strijd voor het behoud. Ze tellen momenteel 10 punten meer dan de laatste in de stand Beerschot, maar een echt veilige plaats daarvoor moeten ze kijken naar Zulte-Waregem, Standard Luik en KV Oostende die vier punten meer tellen dan de Luikenaars. Seraing heeft met Jean-Louis Garcia alvast een nieuwe trainer in huis nadat Condom er zelf de brui aan gaf. Tijdens de winterstop werd de verdediging versterkt met Daniel Opare (ex-Zulte Waregem, Antwerp en Standard) en ook met Molla Wagué die overkwam van Nantes. Bij Seraing zal alleen Sanogo er niet bij zijn dus kunnen de Luikenaars met een bijna volledige kern de laatste rechte lijn van het seizoen aanvatten. Union SG Wat moet er nog geschreven worden over Union. De promovendus begon uitstekend aan het seizoen en bleef deze lijn doortrekken. Dit mede dankzij de doelpunten van Undav en Vanzeir, het dodelijk spitsenduo van de Brusselaars. Union is goed op weg zich te plaatsen voor de Champions Play-Offs en wie weet misschien zelfs meer. Tijdens de winterstop hebben ze zich nog meer versterkt met Kacper Kozłowski en Koki Machida. Benieuwd of deze twee spelers nog iets extra kunnen brengen bij de competitieleider. Mitoma zal alvast de start van 2022 missen omwille van een blessure. Heb je zin in een stunt? Zet dan in op Seraing en win tot zeven keer je inzet!

Prono Seraing - Union SG

Gelijk Union SG wint

Seraing wint Gelijk Union SG wint 4.28% 7.24% 88.49% Populairste 1-3

(86x) 0-2

(61x) 1-2

(55x)

Vergelijking Seraing - Union SG

Positie

17 1

Punten

19 47

Gewonnen

6 15

Verloren

14 4

Gescoorde doelpunten

23 50

Doelpunten tegen

42 20

Gele kaarten

45 46

Rode kaarten

2 2

Onderlinge duels gewonnen