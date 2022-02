Wachten op Godot en VAR: afgekeurde doelpunten en gemiste kansen de hoofdrolspelers in aangename West-Vlaamse derby

Zulte Waregem en KV Oostende hadden beiden dringend punten nodig in de strijd tegen degradatie. Of dat voor een leuke strijd met open vizier zou zorgen? Dat was nog af te wachten.

De kloof tussen Zulte Waregem (25 punten) en KV Oostende (27) was klein voor de start van de levensbelangrijke inhaalwedstrijd. Een driepunter zou beide teams deugd doen en weer wat verder van Seraing (23) verwijderen.

Gano én Vossen out

Essevee moest dat wel zonder echte spits doen. Vossen was er afgelopen weekend al niet bij, nu bleek ook Gano niet helemaal fit. De Neve kreeg zo een basisplaats, op het middenveld verving Doumbia de geschorste Hubert. Bij De Kustboys was Tanghe geelgeschorst, terwijl nieuwe aanwinst Scherpen niet speelgerechtigd was. Aan Hubert en Capon om de honneurs waar te nemen.

© photonews

© photonews

Hebt u ooit al eens een jonge kat in een konijnenhok neergezet? De mix tussen enerzijds de angst en anderzijds de zin tot verkenning en gewoon spelen levert aandoenlijke beelden op. Het was aan de Gaverbeek niet veel anders.

Beide teams wilden graag winnen, maar wilden tegelijkertijd ook zeker niet verliezen. En door die angst kwamen er net kansen. De defnsie van de thuisploeg leek soms in quarantaine of minstens coronaregels met anderhalve meter afstand te volgen en schutterde bijwijlen.

Afgekeurde doelpunten

Jäkel en Fortes deden niets met hun kopkansen, Bossut voorkwam in zijn 400e wedstrijd in de Jupiler Pro League dat D'Haese de netten kon doen trillen. Aan de overkant had Kutesa dat wél gedaan, maar vanuit een duidelijke buitenspelpositie na een trap van Govea en dus ging het feest niet door.

Rusten met 0-0, al was dat al bij al een half mirakel. Na de pauze bleef het spel goed over en weer gaan. De Neve meteen met de kans op 1-0 na een goede doorsteekpass van Kutesa, aan de overkant opnieuw D'Haese met een trap.

© photonews

© photonews

Halfweg de tweede helft zag Oostende ook een doelpunt afgekeurd voor buitenspel van Sakamoto, al had de VAR voor die beslissing zoveel tijd nodig dat een onhandige en nerveuze puber in tussentijd niet één, maar makkelijk vijf bh's had kunnen losmaken: hoe lang kan een lijn trekken duren? Een nieuw Belgisch record was nabij.

De match kabbelde ondertussen maar wat verder, al kwam er steeds meer ruimte tussen de linies. Ndicka maakte niet af aan de ene kant, aan de andere kant werden de omschakelingsmomentjes altijd net niet goed uitgespeeld. De kroniek van een aangekondigde 0-0? Misschien wel. Beide ploegen schieten er weinig mee op, maar zullen misschien niet ontevreden zijn.