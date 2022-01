Cercle Brugge en Zulte Waregem sluiten op zondagavond om 21 uur de speeldag af met een interessant duel op Jan Breydel.

"We moeten gretig en gefocust blijven", aldus coach Thalhammer in aanloop naar het duel van Cercle Brugge tegen Zulte Waregem.

Ondanks een goede reeks beseft de oefenmeester van De Vereniging dat er nog werk is: "Sommige dingen moeten nog veranderen en we zijn er nog niet."

Bij de bezoekers is het dan weer uitkijken of ze wat verder kunnen weglopen van Seraing en zo weer iets veiliger kunnen komen te staan in de rangschikking.

