Volg Sporting Charleroi - AA Gent LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Hein Vanhaezebrouck moet een ferm puzzelwerk leggen in de eerste weken van 2022. Charleroi staat zaterdagavond AA Gent op te wachten. Het is vooral uitkijken naar hoe de aanvalslinie er bij de Buffalo's uit zal zien in deze voor beide teams belangrijke wedstrijd.

De vijfde plaats in de competitie staat immers op het spel. Het toont meteen ook aan wat voor een goed seizoen Charleroi tot dusver draaide. De laatste twee speeldagen was het wel een heel ander verhaal, met duidelijke nederlagen tegen OHL en Antwerp. Kunnen de Zebra's dit weekend de rug rechten? Dan blijven ze sowieso vlot meedraaien in de subtop. Puntenverlies goedmaken Ook AA Gent zal er echter op gebrand zijn om het puntenverlies van vorige week goed te maken: het slikte in extremis nog een gelijkmaker tegen Kortrijk. Het miste toen een pak spelers. Okumu en Godeau worden gerecupereerd, waardoor Vanhaezebrouck defensief terug wat meer opties heeft. In offensief opzicht zijn die er minder. Ook Charleroi moet aardig wat volk missen: Zedadka, Descotte, Lutte en Willems liggen allen in de lappenmand. Tchatchoua is geschorst. Gent moet het stellen zonder Odjidja, Depoitre, Oladoye en Chakvetadze en uiteraard zonder de spelers die actief zijn op de Africa Cup. Ook op Mboyo, die de voorbije week weer in opspraak kwam, wordt dit weekend geen beroep gedaan.