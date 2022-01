Volg KV Mechelen-Anderlecht hier vanaf 18u30

Vergis u niet, het wordt een topper straks Achter de Kazerne. KV Mechelen staat slechts op zes punten van Anderlecht en kan dus naderen op de top vier bij winst.

Eerst het positieve nieuws bij KV Mechelen: iedereen is coronavrij. Minder positief is dat Wouter Vrancken goed naar de fitheid van de eerder besmette spelers zal moeten kijken. Sommigen hebben heel veel last gehad en zijn mogelijk niet fit genoeg om een match te spelen. "Er zijn er die bijna geen symptomen gehad hebben en anderen die heel ziek geweest zijn", aldus Wouter Vrancken.

Het wordt dus afwachten welk elftal Vrancken in de wei zal sturen vanavond. Bij Anderlecht hebben ze corona voorlopig wel onder controle. Vincent Kompany heeft dus weinig reden om te wisselen, ondanks het gelijkspel tegen Standard. "Ik zou liegen als ik zeg dat we momenteel geen basisspelers hebben", zei hij vrijdag. "Iedereen ziet dat. Maar idealiter zou ik selecteren naar gelang de tegenstander."

De vraag is of hij Francis Amuzu of Benito Raman in de spits zal droppen. "Ciske kan starten of inkomen en ik kan hem telkens vertrouwen. Hij kan met zijn snelheid altijd de tegenstander pijn doen. Hij kan tussen de lijnen spelen, in de spits met twee aanvallers en op de flank."

Anderlecht is de grote favoriet bij betFIRST in deze match. Een gokje op winst van KV Mechelen kan u al 4,9 keer uw inzet opleveren. Geïnteresseerd? Ga vlug hier even kijken...