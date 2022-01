LIVE KVO-Antwerp: Experimenteel elftal bij KVO, Bataille in de basis tegen ex-club

Antwerp komt stilaan op toerental en dat is niet toevallig gelijklopend met de opkomst van Michel-Ange Balikwisha op de 'tien'. De 20-jarige aanvaller lijkt zijn beste positie gevonden te hebben.

Priske zette hem als tien en sindsdien rendeert hij. “Nochtans was niet iedereen in de technische staf het aanvankelijk eens over mijn beste positie. Rudi Cosseyvond me geschikt voor de elf, omdat ik op die positie een sterk debuutjaar kende bij Standard. Maar toen Priske mijn kwaliteiten bestudeerde, zei hij direct: ' Je bent een tien voor mij'."

Balikwisha zocht de eerste maanden naar zijn beste vorm, maar vond die nu. "Hij had gelijk. Het is gewoon de plek waar ik het best uit de verf kom. Ik wil vaak de bal voelen, en zwerf graag tussen de linies. Van een kaviaarvoorzet naar een ploegmaat geniet ik het meest.”