Volg Union-Racing Genk hier live vanaf 16:00u

Leider Union ontvangt vanmiddag in een leeg Dudenpark Racing Genk, dat met 10 op 12 het nodige vertrouwen heeft getankt.

Union begon voortvarend aan 2022 met een ruime zege bij Seraing. De troepen van Felice Mazzu krijgen achtereenvolgens Racing Genk, Club Brugge, Anderlecht en Antwerp voorgeschoteld. "Het doel is om na die vier wedstrijden nog steeds op kop te staan", gaf Mazzu eerder deze week aan.

Tegen zijn ex-club Racing Genk kan Mazzu geen beroep doen op Jonas Bager, die geschorst is na zijn rode kaart tegen Seraing. Kaoru Mitamo ondervindt nog te veel hinder van de enkel.

๐Ÿ“‘ ๐’๐ช๐ฎ๐š๐ ๐Ÿงข



๐Ÿ†• Tibo Herbots marque son retour dans notre sélection.

๐ŸŸฅ Jonas Bager is geschorst.



๐Ÿ‘‡ Voici nos 20 noms pour demain ! pic.twitter.com/zPidGnyoKo — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) January 22, 2022

Racing Genk won op de vorige speeldag eenvoudig van Beerschot. Bernd Storck en co knabbelden de voorbije weken geruisloos aan hun achterstand in het klassement. Een overwinning tegen Union zou de Limburgers zowaar tot op vier punten van de vierde plaats brengen.

Een opsteker daarbij is de terugkeer van Paul Onuachu. De Gouden Schoen is hersteld van een hamstringblessure, maar is hoogstens klaar voor een plekje op de bank. Ook winteraanwinst Aziz Ouattara maakt deel uit van de 21-koppige selectie. Bernd Storck kondigde alvast wissels aan in zijn elftal de komende weken: "Ik bereid iedereen – ook de pers en het publiek – nu al voor: schrik niet als er plots iemand in de tribune zit die de week ervoor in de ploeg stond en zelfs goed speeld."

Kristian Thorstvedt (schorsing), Simen Juklerod (blessure), Andras Németh (blessure) en Joseph Paintsil (Afrika Cup) zijn zondag niet beschikbaar.

