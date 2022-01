Hara met de gelijkmaker! Antwerp moet opnieuw beginnen

Deze avond staan Antwerp en STVV tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Bij een overwinning springt The Great Old voorlopig naar de tweede plaats in de Belgische competitie.

Antwerp is de laatste tijd goed op dreef in de Jupiler Pro League en deze avond wil de Belgische topclub opnieuw bevestigen met een overwinning tegen STVV. Het is onder meer uitkijken naar Michael Frey, de aanvaller die de laatste weken opnieuw vlot kan scoren en zo al aan 18 doelpunten zit. Bij STVV halen ze voorlopig wisselvallige resultaten. Ze hebben 6 op 15, maar het voorbije weekend werd wel met 3-1 gewonnen tegen RFC Seraing. Daardoor staan de Kanaries op de 11de plaats in het klassement. Shinji Kagawa, ex-Manchester United en Dortmund, is gisteren op het vliegtuig gestapt voor zijn nieuw avontuur bij STVV en zal dus nog niet inzetbaar zijn. Kan Antwerp de drie punten thuishouden?