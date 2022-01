Zet Kortrijk play-offambities extra in de verf op het veld van Charleroi?

Vandaag staat de mooie affiche tussen Charleroi en KV Kortrijk op het programma.

Vanavond staan de nummers uit onze competitie tegenover elkaar in een heel belangrijke wedstrijd in de strijd om een plekje in de play-offs. Charleroi staat zes punten achter op Anderlecht en maakt dus nog aanspraak op een ticket voor de Champions play-off. KV Kortrijk staat slechts één puntje boven de negende uit de stand, KRC Genk, maar heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld. Ook voor hun is het dus belangrijk om punten te pakken vanavond als ze hun play-offambities extra in de verf willen zetten. Kortrijk is al zes uitwedstrijden op rij ongeslagen, een reeksje dat ze ongetwijfeld zullen willen uitbreiden...

Kortrijk in het nieuw

Winteraankoop Tsuyoshi Watanabe mogt tegen Gent de volledige negentig minuten spelen, maar kwam de twee wedstrijden erna niet meer aan de bak. Voor de gehuurde rechtsachter van AS Roma, Bryan Reynolds, komt deze wedstrijd waarschijnlijk nog te vroeg. De andere nieuwkomer op rechtsachter, Nayel Mehssatou, maakte deze winter de overstap van Anderlecht naar Kortrijk en tekende er een contract voor drie jaar. Hij kan misschien wel al spelen, want hij kent de competitie natuurlijk al wat beter.

Of de nieuwkomer op het middenveld, Alexandre De Bruyn, al zal spelen is ook een raadsel. De Bruyn is 27 jaar oud en speelde in zijn carrière 62 keer voor Lommel, 36 keer voor STVV en amper vijf keer voor KAA Gent in het laatste anderhalf jaar. Bij Gent speelde hij in totaal zelfs maar 48 minuten, maar hij scoorde er wel twee keer. Zijn laatste speelminuten dateren al van 19 mei 2021, wanneer hij een minuutje mocht invallen thuis tegen Standard in de play-offs.