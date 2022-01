Voorbeschouwing Zowel Eupen als Standard konden vorige speeldag een punt pakken, maar hebben dringend nood aan de volle buit

Eupen ontvangt in eigen huis Standard vanavond. Tijd om vooruit te blikken naar deze Luikse provinciederby.

Beide ploegen kennen niet het beste seizoen in hun bestaan dit jaar. Eupen staat 12de in de stand, op zich nog niet zo slecht, maar het verschil met de voorlaatste Seraing bedraagt amper 7 punten. Standard staat er nog twee plaatsen lager in de rangschikking en om amper 6 punten van de voorlaatste plaats. Voor beide is dus de boodschap om dringend punten te pakken.

Eupen

Eupen kon vorige speeldag een punt pakken op het veld van KV Kortrijk. Een bemoedigend resultaat voor de ploeg uit de Oostkantons. Nuhu, Embalo en Rocha zijn er alvast niet bij, deze drie spelers zijn geblesseerd. Topscoorder Prevjlak staat op één kaart van een wedstrijd schorsing en moet opletten.

Standard

Standard kon op de vorige speeldag een punt afsnoepen van Club Brugge. Een resultaat dat de Luikenaars vertrouwen kan geven om het in 2022 beter te doen. Daouda Peeters blijft geblesseerd in Luik, terwijl Pavlovic nog onzeker is. Dussenne is er alvast niet bij, want hij zit een schorsing uit.

