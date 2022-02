Live: 1-0, KV Mechelen moet met 10 man voort!

Als de Champions League-affiches van vanavond u niet veel zeggen, kan u nog altijd naar Racing Genk-KV Mechelen kijken.

De inhaalwedstrijd tussen Genk en Mechelen werd eerst naar voor geschoven dooromdat Racing Genk te veel spelers moest missen wegens een interlandbreak maar bij KV Mechelen werd uitstel gevraagd wegens corona. Uiteindelijk werd de match opnieuw verzet naar een latere datum.

Zo dicht bij de ontknoping van het reguliere seizoen, is elk punt belangrijk. En zeker voor de protagonisten van vanavond want beide ploegen hebben nog steile ambities. De thuisploeg wil er namelijk alles aan doen om toch nog in die top 4 te komen. Na het verlies tegen OHL vorige week lijkt die ambitie nog veraf maar als er een reeks wordt neergezet kan het snel gaan.

De bezoekers uit Mechelen zouden al blij zijn met een plekje in de top 8 (waar ze voorlopig ook in staan) maar met een overwinning komen ze op 3 punten van de vierde plaats en dat met een wedstrijd minder...

Kortom, beide ploegen zullen vol voor de zege gaan in de Cegeka Arena woensdagavond om 18u45.

Bet-tips

Beide teams scoren: x1.58

Beide ploegen zullen zich niet neerleggen bij een nederlaag. Een doelpunt tussen minuut 76-90: x1.80