Volg Seraing-Beerschot vanavond live vanaf 21:00u

Beerschot pakte afgelopen weekend de scalp van OHL. Woensdag staan de Mannekes voor een levensbelangrijke verplaatsing naar Seraing. De opdracht is simpel: wil Beerschot uitzicht blijven behouden op een verlengd verblijf in 1A, dan moet er gewonnen worden in het Stade du Pairay.

De achterstand van Beerschot op Seraing bedraagt zeven punten. Bovendien heeft Beerschot nog de inhaalwedstrijd op Standard achter de hand. De troepen van Javier Torrente blazen mits een zege de degradatiestrijd nieuw leven in. De zege tegen OHL, nog maar de derde driepunter van het seizoen, gaf de burger alvast moed op het Kiel. Javier Torrente kan woensdag niet rekenen op de langdurig geblesseerden Frans en Coulibaly. Vaca heeft interlandverplichtingen met Bolivië. Halaimia is terug na de voor Algerije teleurstellende Afrika Cup. Wellicht begint de rechtsachter op de invallersbank. Seraing is het juiste spoor helemaal kwijt. Afgelopen weekend liep het op bezoek bij STVV alweer tegen de zevende opeenvolgende nederlaag aan. Opsteker voor Les Métallos was het doelpunt van Nadrani, de eerste treffer na vijf wedstrijden droogte voor Seraing. Les Métallos kunnen mits een zege Beerschot compleet murw slagen. De kelderkraker van woensdag staat onder leiding van Bram Van Driessche en is live te volgen op Voetbalkrant.com. Aftrap om 21u00.