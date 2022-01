Volg Seraing-Beerschot vanavond live vanaf 21:00u

Beerschot pakte afgelopen weekend de scalp van OHL. Woensdag staan de Mannekes voor een levensbelangrijke verplaatsing naar Seraing. De opdracht is simpel: wil Beerschot uitzicht blijven behouden op een verlengd verblijf in 1A, dan moet er gewonnen worden in het Stade du Pairay.

26' 13"

22

Hoekschop Seraing. Kunnen zij voor dreiging zorgen?

16

Stevige buffelstoot van Lemos, maar het leer vliegt over en naast.

10

Daar is Holzhauser. Prima volley, niet ver naast.

7

De bezoekers eisen het balbezit op, Seraing plooit gretig terug.

1

Meteen knullig verdedigen bij Seraing. Hoekschop voor Beerschot.

1

Seraing - Beerschot: 0-0



Seraing: Molla Wagué - Kouadio-Yves Dabila - Daniel Opare - Georges Mikautadze - Gerald Kilota - Antoine Bernier - Mathieu Cachbach - Morgan Poaty - Yahya Nadrani - Guillaume Dietsch - Youssef Maziz

Bank: Maidine Douane - Marius Mouandilmadji - Sami Lahssaini - Maxime Mignon - Benjamin Boulenger - Elias Spago - Francesco D'Onofrio



Beerschot: Paolo Mauricio Lemos Merladey - Felipe Avenatti - Wouter Biebauw - Joren Dom - Raphael Holzhauser - Musashi Suzuki - Pierre Bourdin - Tom Pietermaat - Ryan Sanusi - Thibault De Smet - Stipe Radic

Bank: Ilias Sebaoui - Dante Rigo - Marius Noubissi - Lawrence Shankland - Mohamed RĂ©da Halaimia - Mike Vanhamel - Apostolos Konstantopoulos

Vooraf