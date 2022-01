Een degradatiekraker op het Kiel deze middag. Zowel Beerschot als Zulte Waregem hebben dringend nood aan de drie punten

Beerschot kan terug rekenen op zijn fans. Gaat dit genoeg zijn om de drie punten thuis te houden in volle degradatiestrijd? Tijd om vooruit te blikken!

De heenmatch tussen Zulte Waregem en Beerschot werd met 2-0 gewonnen door de West-Vlamingen. Zinho Gano opende de scoren en Jean-Luc Dompé maakte de verlossende 2de treffer amper een paar minuten later. Zo stond na 12 minuten de eindstand al vast.

Beerschot

Het leek er even op dat Beerschot zijn vel nog duur ging verkopen na de winst tegen OH Leuven. Afgelopen woensdag kreeg operatie redding een ferme knauw na de nederlaag op het veld van rechtstreeks concurrent.

Beerschot zal het alvast moeten doen zonder een aantal van hun sterkhouders. Zo zijn Dom, Suzuki en Lemos er alvast niet bij omwille van blessures. Tegelijkertijd is Vaca niet in het land omwille van interlandverplichtingen.

Zulte Waregem

De West-Vlamingen konden afgelopen woensdag een punt pakken thuis tegen OH Leuven, maar voelen de hete adem van eerste achtervolger Seraing in hun nek. Het verschil bedraagt nog amper twee punten. Zulte Waregem kan dus maar beter winnen op het veld van Beerschot om enige ademruimte te krijgen in de degradatiestrijd.

Sissako en Sörmo reizen niet af naar Antwerpen omwille van een blessure. Zulte Waregem rekent op zijn aanvallend duo (Gano en Vossen) om zo snel mogelijk het eerste doelpunt van de partij te maken.

