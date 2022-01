Blijft Cercle Brugge op haar elan doorgaan? Vanavond staat wedstrijd tegen KV Oostende op het programma

Deze avond staan Cercle Brugge en KV Oostende tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Een match om naar uit te kijken, want Cercle Brugge is aan een zeer sterke periode bezig, terwijl KV Oostende de drie punten goed kan gebruiken.