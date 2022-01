Ganvoula meteen op de bank bij Cercle Brugge, D'Arpino in de basis bij KV Oostende

Deze avond staan Cercle Brugge en KV Oostende tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Een match om naar uit te kijken, want Cercle Brugge is aan een zeer sterke periode bezig, terwijl KV Oostende de drie punten goed kan gebruiken.

Cercle Brugge is op dreef in de Jupiler Pro League. Zo konden ze in haar laatste 8 wedstrijden maar liefst 21 op 24 pakken. Deze avond hoopt Cercle Brugge dan ook haar zegereeks verder te zetten tegen KV Oostende. Bij de Kustboys kunnen ze de drie punten goed gebruiken. Voorlopig staat KV Oostende op de zestiende plaats met slechts 24 punten, twee meer dan RFC Seraing, de voorlaatste in de stand. Bij een overwinning zou KV Oostende voorlopig naar de dertiende plaats springen in het klassement. Kan Cercle Brugge de drie punten thuishouden?