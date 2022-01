Volg KV Kortrijk-Club Brugge hier live vanaf 21u00

Het was dankzij een sterke Simon Mignolet dat Club Brugge eerder deze week zijn achterstand op Union niet verder zag oplopen. Zondagavond staat blauw-zwart voor de verraderlijke verplaatsing naar KV Kortrijk.

Alfred Schreuder kan tegen de Kerels geen beroep doen op Clinton Mata, die geschorst is. Tajon Buchanan heeft interlandverplichtingen met Canada en tot overmaat van ramp legde Noa Lang een positieve coronatest af. Nieuwkomer Skov Olsen kampt met liesproblemen en blijft aan de kant.

KV Kortrijk speelde eerder deze week gelijk op het veld van Charleroi (1-1). De ploeg van Karim Belhocine is intussen al zes wedstrijden op rij ongeslagen en barst van het vertrouwen. De Kerels zijn volop in de running voor de Europe Play-Offs en willen zondagavond maar wat graag de scalp van Club Brugge in het West-Vlaams onderonsje.

Goed nieuws voor de Kerels: Faïz Selemani is terug van de Africa Cup en maakt meteen deel uit van de wedstrijdselectie. Ook winteraanwinsten Reynolds, Mehssatou en Watanabe kunnen zondag in actie komen.

