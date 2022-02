Volg OHL-KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 21u00

Racing Genk won zondagavond eenvoudig van Zulte Waregem en gaat op bezoek bij OHL op zoek naar een nieuwe driepunter. De hoop op de top vier werd nog niet helemaal opgegeven. OHL hoopt, na een vier op zes tegen Essevee en Oostende, dan weer op een plaats in de top acht.

OHL: De beslissing dat OHL-KV Mechelen dan toch gespeeld moet worden, kwam zwaar in Leuven. Brys en co. willen bovendien revanche nemen tegen Genk voor de heenmatch, waarin een matig OHL met 4-0 van de mat werd geveegd. Bij OHL liggen Vlietinck en Kuharevych in de lappenmand.

Brys blikt vooruit op de partij van woensdagavond: "We zijn de heenwedstrijd tegen Genk niet vergeten.”



Lees de voorbeschouwing hier ๐Ÿ‘‰ https://t.co/gPXg7VOXH8#ohlgnk pic.twitter.com/8QmQCCbzik — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) February 8, 2022

KRC Genk: Daniel Munoz pakte afgelopen zondag zijn vijfde gele kaart en kijkt woensdag geschorst toe. Op de jonge Andras Németh na is de ziekenboeg leeg bij Genk. Yentl Van Genechten, die bij Lierse Kempenzonen werd weggeplukt om de Genkse beloften te komen versterken, haalt voor het eerst de selectie.

Heenmatch: Half augustus won KRC Genk in eigen huis eenvoudig met 4-0 tegen OHL. Bongonda bracht Genk vroeg in de match op voorsprong. Onuachu, Ito en Thorstvedt scoorden in de tweede helft. Vooral het doelpunt van de Japanner was om duimen en vingers bij af te likken.

