Volg Standard - KV Mechelen LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Als Standard na een 5 op 9 kan bevestigen, zit er eindelijk een echt reeksje in. KV Mechelen hoopt dan weer als ploeg de fitheid te bereiken van voor de corona-uitbraak en dan zijn de Maneblussers tot veel in staat. Welke van deze twee teams slaagt in zijn opzet op Sclessin?

Gelijke spelen tegen Anderlecht en Club en een overwinning bij Eupen: Standard is voorlopig nog ongeslagen uit 2022. De moeilijke situatie waarin ze in Luik verkeren, duwen ze zo een beetje naar de achtergrond. Nu is het kwestie van die lijn door te trekken en dan kan de blik weer echt naar boven gericht worden. Mogelijk toont de match van zondagavond aan hoe broos de ingezette opmars is of hoeveel vertrouwen er juist is opgedaan.

En ook hoe het zit met de scherpte en de fitheid bij de spelers van KV Mechelen. Tegen Anderlecht was het in de zone van de waarheid net niet. Een gevolg van de corona-uitbraak, oordelen ze bij de staff, waar ze vaststellen dat de intensiteit van de sprints niet is wat het voordien was. Is dat een week later al een pak beter? Dan zijn er mogelijkheden, want Mechelen blijft een aardig voetballende ploeg.

© photonews

Joachim Van Damme werd de voorbije week voorgesteld in Luik. Het zou kunnen dat de middenvelder uitgerekend tegen zijn ex-ploeg zijn debuut maakt. Afwachten ook of trainer Elsner vooraan Klauss opstelt, want die staat in de belangstelling van... Mechelen. Bij Malinwa zien ze dan weer Rob Schoofs terugkeren uit schorsing.

