Volg Union-Anderlecht hier live vanaf 13u30

Union SG heeft al Genk en Club Brugge voor de kiezen gehad en haalde daarin 4 op 6. Vandaag volgt Anderlecht en de fiere leider wil de stadsgenoot ook heel graag kloppen. Maar Vincent Kompany en co zijn ook gebrand op het prestigeduel.

Union heeft er met Alex Millan een nieuwe spits bij als er iets moest gebeuren met Undav of Vanzeir. Maar voorlopig blijft Felice Mazzu met dezelfde 13-14 spelers succes boeken. Veel geroteerd wordt er niet bij de ploeg uit Sint-Gillis en dat hoeven we vandaag dus ook niet te verwachten.

Anderlecht van zijn kant mist nog steeds Amir Murillo. Benieuwd of Kompany opnieuw beroep gaat doen op Sardella, die niet echt kon overtuigen. Kristoffer Olsson komt wel weer in de ploeg. Verschaeren schuift dus weer een rij hoger en Amuzu verdwijnt uit de basis. Hoedt is speelgerechtigd en zal zijn plaats naast Magallan weer innnemen.

Anderlecht heeft nog maar twee punten voorsprong op Charleroi en kan ook Gent zien naderen tot op twee punten van de top vier. Winst zou paars-wit wat meer ademruimte geven. Het wil de concurrentie ook niet verder zien weglopen. Union heeft dan weer 9 punten voorsprong op Club en die bonus willen ze graag houden of nog uitbreiden.

