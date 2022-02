Volg Anderlecht-Eupen hier live vanaf 18u30

Anderlecht tegen Eupen, deel twee. Donderdag was het niet echt een schitterende prestatie van de Brusselaars Am Kehrweg. Kunnen ze in hun eigen stadion én met hun publiek er weer bij een betere wedstrijd afleveren?

Vincent Kompany moet wel een oplossing zoeken voor de afwezigheid van Kristoffer Olsson, die geblesseerd uitviel in de bekermatch. Het experiment met Verschaeren een rij lager was tegen Cercle niet meteen een groot succes. Hij heeft met Ashimeru, Kana en Arnstad wel drie andere opties. Murillo is wel weer terug en neemt - als hij het vele reizen goed verteerd heeft - zijn plaats meteen weer in. Vooraan is het afwachten of hij Raman eens geen basisplaats gunt. Wesley Hoedt is dan weer geschorst en wordt waarschijnlijk vervangen door jongeling Zeno Debast, die zijn eerste basisplaats kan krijgen.