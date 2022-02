Volg Antwerp-Union live op Voetbalkrant.com vanaf 20u45

De fans zijn opnieuw welkom voor de onvervalste topper tussen Antwerp en koploper Union. De Great Old speelde de voorbije twee wedstrijden matig voetbal, maar stapte wel telkens met een zege van het veld. Union hield aan de wedstrijden tegen Genk, Club Brugge en Anderlecht een knappe 7 op 9 over.

Antwerp: Antwerp had het niet onder de markt tegen AA Gent en Kortrijk, maar de Great Old plooide niet. Antwerp hield twee keer zjn netten schoon en hield zes punten over aan twee verraderlijke uitwedstrijden.

Goed nieuws voor Priske: hij kan in de topper tegen Union wel degelijk rekenen op Birger Verstraete. De West-Vlaming kreeg een speeldag schorsing na zijn rode kaart tegen KV Kortrijk, maar die gaat pas volgende speeldag (Seraing uit) in. Manuel Benson en Viktor Fischer blijven nog een tijdje buiten strijd.

Union: Antwerp is voor Union de laatste opdracht in het loodzware vierluik. Uit de wedstrijden tegen Racing Genk, Club Brugge en Anderlecht puurden de Unionisten zeven op negen, waardoor het zowaar nog verder uitliep op de concurrentie.

Felice Mazzu kan tegen de Great Old nog steeds geen beroep doen op de geblesseerde Mitoma en Kozlowzski. De Italo-Belg selecteerde deze namen voor de clash tussen stamnummers één en tien.

📑 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝 🧢



🆕 @MattSorinola1 est de retour après sa blessure.

🏥 On devra encore patienter pour revoir @kaoru_mitoma et Kacper Kozlowski, en revalidation.



👇 Dit zijn de 21 Unionisten voor de verplaatsing naar Antwerp! pic.twitter.com/gdGhIGLU5y — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) February 4, 2022

Heenmatch: Onder een stralende najaarszon ging Antwerp winnen op bezoek bij Union. Deniz Undav bracht de promovendus op slag van rust op voorsprong. In de laatste twintig minuten bogen Michael Frey en Manuel Benson de scheve situatie helemaal om.

Gokje wagen? Check dan zeker BetFIRST voor de meest interessante odds!