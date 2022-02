1-2 De Ketelaere geeft Club hoop!

85

Opnieuw zo'n corner aan de eerste zone en opnieuw kan De Ketelaere koppen, maar zijn poging gaat ditmaal hoog over



84

Odoi is de tactische duizendpoot van Schreuder. Hij heeft deze wedstrijd al op de rechterflank gestaan, centraal op het middenveld, linksachter en rechts centrale verdediger



80

Meer informatie: De Var kon geen uitsluitsel geven of de bal al dan niet over de achterlijn was en geeft daarom het voordeel aan de beslissing van de arbitrage



77

Tissoudali scoort aan de overkant via de hand van Mignolet maar Laforge oordeelt dat de bal over de achterlijn is geweest en de VAR volgt het oordeel van de scheidsrechter



75



Doelpunt van Charles De Ketelaere

En toch staat het 1-2! In de daaropvolgende corner trapt Lang een heel scherpe voorzet en de inlopende De Ketelaere verschijnt voor Roef om de bal in doel te koppen



75

Lang ziet dat De Ketelaere uitstekend diep loopt maar die kan niet in het doelkader trappen



73

Adamyan verschijnt plots oog in oog met Roef maar die houdt voorlopig zijn netten droog



71

Bijna stond het 0-3 maar Mignolet brengt redding op de poging van Odjidja



68

Gele kaart voor Tarik Tissoudali





66



Doelpunt van Tarik Tissoudali

Plots ligt er wel heel veel ruimte achterin bij Club. Depoitre steekt Tissoudali diep en de Marokkaan twijfelt niet oog in oog met Mignolet



63

Het spel zit nu toch snel op de wagen. Club Brugge wil gelijkmaken en de supporters pikken het niet dat Laforge assistent Hoefkens een gele kaart geeft



63

Gele kaart voor Charles De Ketelaere





62

Tajon Buchanan

Noa Lang





62

Mats Rits

Eder Balanta





61

Balanta en Lang maken zich ook klaar om in te vallen



60

Skov Olsen dwingt Roef om uit te komen en legt de bal dan opzij maar kan geen ploegmaat bereiken. Hier zat meer in



59

Joseph Okumu

Bruno Godeau





59

Okumu moet geblesseerd het veld verlaten. Godeau komt erin



56

Mata zet zich aanvallend sterk door en bereikt de achterlijn. Uiteindelijk kan Rits uithalen maar hij mist zijn schot volledig met links



54

Club heeft de draad toch terug opnieuw opgepikt en gaat op zoek naar de gelijkmaker



49

In de daaropvolgende corner blijft de bal even hangen. Uiteindelijk rolt de bal net naast het Brugse doel



48

Gent profiteert van balverlies bij Club Brugge. Depoitres schot wordt afgeweken en de poging van Hjulsager verdwijnt in corner



47

Door de wissels is Odoi opgeschoven naar de positie van Vormer en gaat Skov Olsen naar de rechterflank



46

Ruud Vormer

Andreas Skov Olsen





46

Bas Dost

Sargis Adamyan





45+1

Roef met de save!

Op slag van rust kan De Ketelaere op een vrije trap naar doel koppen. Zijn kopslag is goed maar Roef strekt zich uitstekend en duwt de bal uit zijn doel



43

Tissoudali brengt Gent op 0-2 maar wordt afgevlagd voor buitenspel. Er was dan nog wel een verdediger achter hem, maar Mignolet stond ervoor waardoor hij weldegelijk tussen de laatste en de voorlaatste man stond



39

Noa Lang maakt zich warm langs de lijn en dat kan de Club-aanhang wel smaken



38

Het antwoord van Club is een lage voorzet van Vanaken maar Dost kan net niet afwerken



36



Doelpunt van Andrew Hjulsager (Tarik Tissoudali)

Het wordt stil in Jan Breydel! Club Brugge was even de betere ploeg maar het doelpunt valt aan de overkant. Tissoudali houdt zijn mannetje aan de praat en geeft dan mee met Hjulsager. Die fusilleert Mignolet aan de eerste paal en legt de bal in het net.



35

Bij Club willen ze een trekfout nadat Dost wordt neergetrokken, Laforge wuift weg



35

Roef komt zeer attent uit om Vanaken een grote kans te ontnemen



31

De bal botst na een corner tot bij De Ketelaere aan de tweede paal. Die kan niet besluiten maar krijgt er wel een corner uit



30

Er wordt stevig ingehakt op de benen van Chares De Ketelaere. Op twee minuten tijd krijgt een Gent-speler geel vanwege een overtreding op de youngster van Club



29

Gele kaart voor Julien De Sart





27

Gele kaart voor Matisse Samoise





26

Het is voorlopig echt wachten op goede kansen. De wedstrijd is vrij gesloten



18

Buchanan met een grote kopkans, naast. Scheidsrechter Laforge beoordeelde bovendien dat Buchanen te veel in de rug duwde van zijn tegenstrever



8

Gent staat goed druk te zetten op Club Brugge, de thuisploeg heeft het lastig om tot voetballen te komen op de helft van de bezoekers



5

Rits met een eerste poging op doel, zijn schot gaat naast



4

De bezoekers komen zich zeker niet ingraven in Jan Breydel.



1

Buchanan dribbelt zich voorbij Samoise en haalt er een corner uit



1

Club trapt de wedstrijd op gang, de tweede Slag om Vlaanderen in enkele dagen tijd



1

Club Brugge - KAA Gent: 0-0





Club Brugge: Stanley Nsoki - Denis Odoi - Tajon Buchanan - Hans Vanaken - Ruud Vormer - Mats Rits - Bas Dost - Brandon Mechele - Clinton Mata - Simon Mignolet - Charles De Ketelaere

Bank: Sargis Adamyan - Andreas Skov Olsen - Eduard Sobol - Eder Balanta - Jack Hendry - Noa Lang - Nick Shinton - Senne Lammens - Cisse Sandra



KAA Gent: Joseph Okumu - Julien De Sart - Alessio Castro-Montes - Andrew Hjulsager - Matisse Samoise - Jordan Torunarigha - Andreas Hanche-Olsen - Sven Kums - Laurent Depoitre - Davy Roef - Tarik Tissoudali

Bank: Sinan Bolat - Elisha Owusu - Vadis Odjidja - Darko Lemajić - Yonas Malede - Nurio Fortuna - Bruno Godeau