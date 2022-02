Zaterdag kondigt zich af als een interessante dag voor het Belgisch voetbal. Beginnen doen we in het Guldensporenstadion.

KV Kortrijk en STVV openen om 16.15 uur de voetbalzaterdag met een interessant duel tegen elkaar, zoveel is duidelijk.

De Kerels tellen 34 punten, de Kanaries zes eenheden minder. Voor de thuisploeg belangrijk om in de top-8 te komen, voor de bezoekers de kans om de kloof wat te dichten en zelf mee te spelen voor play-off 2.

Onze Kerels voor de match van morgen tegen STVV.



ℹ️ Benchaib en Henen maken hun debuut in de selectie. Vandendriessche is terug na zijn blessure en Sainsbury is geland uit Australië.



Alle info hier ⤵️#KVKSTV #WeDoenVoort 🔴⚪️ — KV Kortrijk (@kvkofficieel) February 4, 2022

Bij Kortrijk komen een aantal nieuwkomers terug in de selectie, nadat er tegen Antwerp maar vijftien spelers beschikbaar waren.

Benchaib en Henen maken hun debuut in de selectie. Vandendriessche is terug na zijn blessure en Sainsbury is geland uit Australië.

