Volg Oostende-OH Leuven hier vanaf 18u30

KV Oostende en OH Leuven hebben beide 27 punten in het klassement. Nog steeds maar vier punten boven de gevarenzone en dus is een overwinning meer dan welkom voor de twee.

Positieve selectieproblemen voor Markus Pflanz, die nog steeds aan het roer staat bij KV Oostende. Op Boonen na zijn al zijn veldspelers beschikbaar en hij moet dus zeven man ontgoochelen. Na een cruciale zege tegen Cercle Brugge staat KVO er weer wat beter voor in het klassement. De bedoeling is echter om punten te blijven sprokkelen en zo snel mogelijk zekerheid te krijgen. En de thuisreputatie op te krikken, want ze verloren vijf van hun laatste zes thuismatchen.

Bij OHL gaat het nog steeds over het missen van een vlotscorende spits, die er ook in de wintermercato niet kwam. “Er is keihard gewerkt, maar het is niet gelukt", zei Marc Brys. "We moeten echter niet in een hoekje zitten wenen en alles op zijn beloop laten. We moeten verder. De ambitie was beter doen dan vorig seizoen en dat blijft zo. Ik heb het al gezegd: ik reken erop dat de groep hier sterker van wordt, dat we schouder aan schouder staan en zullen tonen dat wij sterk en goed in ons hoofd zitten.”

“Oostende toonde tegen Cercle Brugge veel grinta en nijdigheid. Dat zal ik aangeven in onze bespreking vooraf. Of dat ten koste gaat van het goede spel? Ik zie heel graag mooi en snel voetbal, maar ik denk niet dat we dat nu moeten gaan doen”, besluit Brys.

Oostende en OHL hebben volgens betFIRST allebei evenveel kans om te winnen, want ze staan met een quotering van 2,70 genoteerd voor de zege.