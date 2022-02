Volg Standard - Cercle Brugge vanavond om 18u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Standard en Cercle zagen beiden hun momentum gestuit op de vorige speeldag. Een zware klap was het vooral voor Standard, dat beter verdiende dan thuis te verliezen van KV Mechelen. Kan het dit weekend toch weer reageren? Of begint Cercle aan een nieuwe reeks?

Met een 5 op 9 tegen Anderlecht, Club en Eupen leek Standard eindelijk de goede weg in te slaan. Ook het spelpeil tegen Mechelen was lang niet slecht. Het schoentje wrong in de afwerking en het was dan ook een mentale tik toen Standard in de slotminuut de 1-2 slikte. "De meest frustrerende nederlaag sinds ik hier trainer ben", noemde Elsner het.

De Sloveen zal dus mentaal oplapwerk gehad hebben. Bij Cercle, dat nog altijd knap in de top acht staat, hebben ze misschien sneller hun nederlaag tegen KVO een plaats gegeven. Al is het nooit leuk om een reeks te zien eindigen. Het kwam wel onverwacht. Opnieuw de draad weer oppikken is de beste manier om met die uitschuiver om te gaan.

Amallah inzetbaar

Het offensieve compartiment van de Rouches wordt nog versterkt, want ze recupereren Selim Amallah. Daar staat dan wel tegenover dat Dewaele (adductoren) anderhalve maand out is en ook Peeters ontbreekt. Dussenne is onzeker. Bij Cercle missen ze enkel de geblesseerde Somers. Mogelijk krijgt Ganvoula een eerste basisplaats.

