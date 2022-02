LIVE: Beerschot brengt de stand terug in evenwicht

Op de laatste wedstrijd van deze speeldag ontvangt Beerschot in eigen huis KV Kortrijk. Tijd om vooruit te blikken.

In de heenmatch speelden KV Kortrijk en Beerschot 1-1 gelijk. Beerschot was op voorsprong gekomen via Raphael Holzhauser, maar Faïz Selemani kon in de 89ste minuut nog de gelijkmaker op het scorebord plaatsen.

Beerschot

Beerschot zit in de hoek waar de klappen vallen. Troosteloos laatste, 4de trainer van het seizoen, hoofdtribune gesloten en 6 spelers onbeschikbaar omwille van Covid. Zo zijn Ryan Sanusi, Raphael Holzhauser, Musashi Suzuki, Pierre Bourdin, Mauricio Lemos en Amine Belhadj er alvast niet bij omwille van Covid. Voor de fitte spelers zal het een kwestie zijn van zich mentaal proberen op te laden om nog iets van glans te kunnen geven aan hun seizoen.

KV Kortrijk

De 'Kerels' staan mooi in de middenmoot van het klassement. Een kans op de Europe Play-Offs hebben ze nog zeker want het verschil met nummer 8, OH Leuven, bedraagt amper drie punten. Smaakmaker Kadri gaat er alvast niet bij zijn omwille van zijn rode kaart tegen Antwerp. Ilic en Radovanovic zijn dat wel terug fit en maken kans om op het veld te staan. Bijkomend goed nieuws voor de 'Kerels' is dat Vandendriessche is hersteld na zijn spierscheur.

