LIVE Club Brugge-Charleroi: Vormer op de bank, ook Badji begint niet tegen moederclub

Club Brugge kan zich tegen Charleroi geen nieuw puntenverlies meer permitteren. Blauw-zwart zag intussen Anderlecht langszij komen en de voorsprong op Gent en Charleroi is niet zo groot meer. En de achterstand op Union mag ook niet groter meer worden.

Alfred Schreuder gaat noodgedwongen moeten wisselen. Bas Dost is geblesseerd en Tajon Buchanon heeft covid opgelopen. Balanta is dan weer geschorst. Skov Olsen zal waarschijnlijk een rijtje opschuiven en Sobol zal in de ploeg komen. Vooraan krijgt De Ketelaere de rol van diepe spits.

Club weet waar het voorstaat. Charleroi is een stugge tegenstander, die in de laatste 10 wedstrijden zes keer de nul hield. Daarnaast hebben ze met Youssouph Badji een spits rondlopen die zich zal willen bewijzen tegen zijn moederclub. Hij mag spelen omdat de Carolo's zijn volledig loon overnemen.

