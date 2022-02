LIVE: Depoitre brengt AA Gent op voorsprong met een heerlijk doelpunt

AA Gent kon vorige week winnen op het veld van Club Brugge en doet weer helemaal mee voor de Champions play-offs. Terwijl dat Kas Eupen de hete adem van de concurrenten voelt onderaan het klassement. Tijd om vooruit te blikken.

De heenmatch tussen AA Gent en KAS Eupen eindigde op 2-0 in de Ghelamco Arena. Een overwinning die op dat moment broodnodig was voor de Gentenaren. Ondertussen kunnen ze naar boven kijken en is er maar een verschil van 5 punten tussen hen en een plek in de Champions play-off.

Na een goede start van het seizoen is Eupen helemaal teruggezakt en staat nu op een 15de plaats met maar 4 punten voorsprong op de voorlaatste. Het wordt dus dringend tijd om punten te pakken.

AA Gent

Het is afwachten bij AA Gent wie er een doel gaat staan. Bolat of toch Roef? Alles zal er vanaf hangen of de plooien zijn gladgestreken tussen Bolat en het bestuur van AA Gent. Wie er alvast niet bij zal zijn is Bezus. De middenvelder van AA Gent staat geblesseerd aan de kant.

KAS Eupen

Eupen moet wel een aantal spelers missen voor het treffen met AA Gent. Zo zijn Rocha, Poulain, Amat, Heris en Embalo er alvast niet bij. Gelukkig voor Eupen is topscoorder Prevljak wel fit en klaar om proberen minstens een puntje thuis te houden.