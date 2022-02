Opstellingen KRC Genk - Standard (Jupiler Pro League)

Door de inhaalwedstrijden die Racing Genk nog moest doen, werd er in het klassement nog wel rekening gehouden met de Limburgers. Maar het verlies tegen OHL van afgelopen week deed Genk met een flinke kater ontwaken.

Na 34 speeldagen in de top 4 eindigen en dus de Champions Play Offs spelen, het wordt een zeer lastige opdracht voor Racing Genk. Met nog 9 wedstrijden voor de boeg, hebben ze 13 punten achterstand op Club Brugge dat één wedstrijd meer heeft. Bij winsts tegen OHL werd dat verschil dus virtueel 7 punten en kon het nog enigszins spannend worden.

Toch zal het aan motivatie niet ontbreken bij de blauwhemden om Standard Luik te verslaan. De rivaliteit tussen de twee ploegen is net iets groter dan tussen andere ploegen wegens de geografische afstand tussen de twee. Bovendien heeft Racing Genk nog een rekening openstaan met Standard. Op de eerste speeldag gingen ze namelijk met goed voetbal op Sclessin spelen maar kon Théo Bongonda pas in de extra tijd voorkomen dat er niet verloren werd.

Voor Standard is dit seizoen een van de meest betreurenswaardige van de afgelopen decennia. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet moeten inzitten met de resultaten want de voorlaatste in de stand Seraing heeft maar 6 punten achter op Standard. Voor de Rouches is het dringend tijd dat er punten gepakt worden want als de spelers nog naar de top 8 willen kijken, is het tijd om de winnen.

Beide teams scoren: x1,66