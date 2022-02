Volg KV Mechelen - KV Oostende vanavond om 18u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Yves Vanderhaeghe is pas weer aangesteld of hij gaat op bezoek bij KVM, dat het zonder Nikola Storm eens moet zien te klaren. Kunnen ze het bij Mechelen zonder hun clubtopschutter? En tovert D'Arpino bij KVO nog eens zo'n beauty uit zijn sloffen?

Bij KV Mechelen mogen ze in elk geval wel met vertrouwen naar de wedstrijd toeleven, want het lijkt na een blessurecrisis en een corona-uitbraak weer op de goede weg. Na een 6 op 6 ligt het nog steeds stevig op schema om play-off 2 te halen en misschien zit er wel meer in. Bij afwezigheid van Storm zal er vooral naar diepe spits Cuypers gekeken worden om voor de doelpunten te zorgen.

© photonews

KV Oostende kondigde dus nog maar pas de terugkeer van Yves Vanderhaeghe aan. Al zal hij voor deze eerste verplaatsing ook vooral vertrouwen op het werk van interimtrainer Pflanz. Na het vertrek van Blessin bleef KVO een heel gretige indruk maken en vielen vooral de fantastsiche vrijschopdoelpunten van D'Arpino op. Na de zege bij Cercle bleef het wel steken op een 1 op 6. Zo blijft het toch nog achterom kijken.

Vanwege schorsing dus geen Storm bij KVM. Engvall keert wel terug uit blessure en Gouet is terug van de Afrika Cup. Swers (enkel) en Wouters (achillespees) ontbreken wel, net als youngsters Dassy en Dailly. Tanghe keert terug uit schorsing bij KVO. Duncan en Medley blijven buiten strijd, ook Osifo en Boonen zijn nog out.

