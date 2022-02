Kan Antwerp op het veld van Seraing kloof met Union (tijdelijk) kleiner maken?

Na het verlies tegen Union op de vorige speeldag, wil Antwerp tegen die andere promovendus Seraing opnieuw aanknopen met de drie punten.

Die andere promovendus staat alleszins op een totaal andere positie in het klassement dan leider Union. Seraing staat namelijk op plaats 17 maakt daardoor kans om te degraderen. De 18e plaats en bijhorende rechtstreekse degradatie is ver weg (10 punten verschil met Beerschot) maar elk punt is belangrijk om van die 17e plaats te raken. Momenteel bedraagt de kloof met Zulte Waregem 3 punten. Eupen, Oostende en Standard hebben telkens een puntje meer dan Zulte Waregem en moeten ook nog uitkijken.

Antwerp mag dan wel op de tweede plaats staan in het klassement, in de havenstad zijn ze nog niet helemaal tevreden met het spel dat op de mat gebracht wordt door The Great Old. Vorige week kon er een statement gemaakt worden door te winnen van Union maar de troepen van Felice Mazzu kwamen met 0-2 winnen op Den Bosuil.

Ondertussen is de kloof met de 5e plaats zelfs kleiner dan die met Union en dus kan Antwerp misschien best ook eens naar onderen kijken in het klassement. Met nog wedstrijden tegen Club Brugge en Anderlecht in het verschiet, kunnen ze maar best winnen op het veld van Seraing.

Een droge Antwerp winst levert je maar liefst tweemaal je inzet op bij BetFirst

Denk je dat Antwerp met meer dan één doelpunt verschil wint? Dan win je je inzet maar liefst 3.65 keer terug!

Kan Seraing toch punten rapen? 1X staat aan een fraaie 1.90 odd