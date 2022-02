Volg Union SG - STVV LIVE op VOETBALKRANT.COM!

De 10 op 12 in de vier topaffiches heeft van Union de titelfavoriet gemaakt. Al wil coach Mazzù van zo'n termen zeker niet weten. Voor hem is het kwestie om een verrassing te vermijden, nu de duels tege de mindere goden eraan komen. Maken de sterkhouders van Union straks weer het verschil?

"Iedereen heeft de mond vol dat ons nu een makkelijker programma wacht, maar ik wil vooral opletten voor decompressie", aldus Felice Mazzù in aanloop naar Union - STVV. "Of we nu tegen Anderlecht, Antwerp of Snt-Truiden voetballen, elke match moet even serieus genomen worden." Als zijn ploeg even sterk voor de dag komt als in de voorbije weken, moet een nieuwe driepunter weer binnen handbereik liggen.

STVV lastige tegenstander

Al kan Sint-Truiden wel een lastig te bekampen tegenstander zijn. Het ging pas nog winnen bij Kortrijk, sprokkelde ook al een punt op de Bosuil en pakte eerder dit seizoen de drie punten op het veld van KV Mechelen. Aan motivatie zal er uiteraard ook geen gebrek zijn als je op bezoek gaat bij de leider. Grootste uitdaging is uiteraard het lamleggen van de Brusselse aanval.

Het is niet uitgesloten dat Mazzù achterin een wijziging doorvoert op één van de posities centraal in de verdediging, zoals hij al wel eens vaker doet. Bij Sint-Truiden krijgt Standard-huurling Klauss na een invalbeurt op het veld van Kortrijk mogelijk zijn kans van bij de aftrap.

