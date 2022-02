Volg Anderlecht-Genk hier live vanaf 18u30

Anderlecht-Genk is voor beide ploegen een cruciale match. Anderlecht kan de concurrent definitief uit de play-off 1-race slagen en zichzelf een mooie bonus geven op Charleroi en Gent. Voor Genk is elke match levensbelangrijk, als ze nog enige kans willen maken op de top vier.

Vincent Kompany heeft geen selectieproblemen. Iedereen is fit. Zeno Debast blijft normaal gezien gewoon in de basiself staan. De enige echte vraag is voor wie de coach zal kiezen op het middenveld. Daarover wou hij vrijdag geen duidelijkheid scheppen. Olsson en Ashimeru hebben allebei hun specifieke kwaliteiten, maar tegen het sterk gestoffeerde middenveld van Genk lijkt het erop dat Olsson de voorkeur gaat krijgen.

Bij Genk is het dan weer koffiedik kijken wie er allemaal aan de aftrap gaat staan. Bernd Storck heeft een rotatiesysteem ingevoerd en iedereen is fit. Als we mogen gokken denken we dat de Duitser echter zijn basiselftal aan de aftrap brengt. Met Onuachu, Ito en Bongonda vooraan en Thorstvedt, Heynen en Hrosovsky op het middenveld.

Anderlecht is favoriet. Een gokje op Genk bij betFIRST brengt u al vier keer uw inzet op als de Limburgers winnen...