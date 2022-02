Volg Antwerp-KV Mechelen live vanaf 13u30

Zondagmiddag ontvangt Antwerp het KV Mechelen van Geoffry Hairemans, de man die zich onsterfelijk maakte in Deurne-Noord. De Great Old kan mits een driepunter een reuzestap richting Champions' play-offs zetten, terwijl ook Malinwa de punten goed kan gebruiken in de strijd om de top acht.

Antwerp: Brian Priske kan nog steeds geen beroep doen op Benson en Fischer. Ook Engels en nieuwkomer Emegha liggen in de lappenmand, net als de onfortuinlijke Coopman. Op zijn persbabbel gaf de Deen aan dat hij de manier van voetballen van KV Mechelen best kan smaken. "Je ziet veel automatismen in die ploeg, ze brengen leuk voetbal. Mechelen probeert rustig op te bouwen en is goed aan de bal. Ik verwacht dan ook een leuke wedstrijd."

KV Mechelen: Thibault Peyre zit een schorsingsdag uit na zijn rode kaart eerder deze week tegen Racing Genk. Naast de langdurig geblesseerde Dassy en Dailly is ook huurling Wouters out.

Heenwedstrijd: Eind juli ging Antwerp in een spectaculaire wedstrijd met 3-2 onderuit Achter de Kazerne. Via goals van Frey en Benson zat de Great Old op rozen, maar in het slothalfuur kantelde de match compleet. Een eigen doelpunt van De Laet en twee treffers van de inmiddels vertrokken Druijf maakten de Mechelse remonte compleet.

De wedstrijd van zondag staat onder leiding van Lothar D'Hondt en is live te volgen op Voetbalkrant.com.

Gokje wagen? Check dan zeker betFIRST voor de meest interessante odds!