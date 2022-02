LIVE Cercle-Beerschot: Suzuki mag het proberen bij Beerschot

Beerschot heeft de voorbije week weer wat moed geput en wil bij Cercle Brugge dat sprankeltje hoop behouden. De Vereniging komt net uit een 1 op 9, maar heeft de wil om in de top acht te geraken nog niet opgegeven.

Dominic Thalhammer moet het mogelijk doen zonder Dino Hotic en Charles Vanhoutte. Beide spelers zijn heel twijfelachtig. Kevin Denkey krijgt weer de voorkeur op Ganvoula. "Kevin is heel goed bezig en ik ben heel tevreden over hem", aldus Thalhammer.

Bij Beerschot heeft coach Greg Vanderidt al half zijn basisploeg vrijgegeven. Sebaoui start na zijn sterke match natuurlijk weer. Door de blessure van Wouter Biebauw komt Mike Vanhamel wel weer in de ploeg. "Ik heb er vertrouwen in dat Mike een prima match gaat spelen, want hij is goed aan het trainen", aldus Vanderidt.

"Verder zag ik van de week een gretige Holzhauser. Ik zeg niet dat Rapha herboren is, maar hij lijkt toch minder gewicht op zijn schouders te dragen.""

