Union gaat vanavond op bezoek bij Charleroi

Vanavond speelt de competitieleider Union op het veld van Charleroi op de 28ste speeldag van de Jupiler Pro League. Weet Union zich te herpakken na de nederlaag van vorige week tegen STVV?

Union staat voor een serieuze opdracht dit weekend want ze gaan op bezoek bij de zesde uit de stand, Charleroi. Op 6 november speelden beide ploegen al tegen elkaar in de heenronde. Toen wist de Brusselse ploeg met 4-0 te winnen van Charleroi. De kans dat de ballen er morgen even eenvoudig zullen invliegen als toen, lijkt erg klein. Charleroi is in volle strijd om nog een plekje te bemachtigen in de Champions play-off, maar ze staan inmiddels vijf punten achter de nummer vier in de stand, Anderlecht. Puntenverlies kan Charleroi dus wel echt missen als kiespijn.

Zowel Charleroi als Union verloren hun laatste wedstrijd. Union ging in eigen huis 0-1 de boot in tegen STVV en Charleroi ging 2-0 onderuit op het veld van Club Brugge. Beide ploegen zullen de onderlinge confrontatie dus willen aangrijpen om hun goede flow terug te vinden en punten te pakken. Union mist overigens nog steeds sterkhouders als Siebe Van der Heyden, Ismael Kandouss en Casper Nielsen, zij zijn alle drie geschorst. Kaoru Mitoma traint na zijn blessure opnieuw mee bij de Brusselaars, maar het is nog niet duidelijk of Mazzu de Japanner vandaag ook meteen weer zal gebruiken.