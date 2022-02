Voorbeschouwing: Zowel KV Oostende als Standard Luik zijn dringend op zoek naar wat ademruimte

Vanavond ontvangt KV Oostende in eigen huis Standard Luik. Tijd om vooruit te blikken.

De nummers 13 en 14 zien elkaar in de ogen vanavond. Het verschil met de voorlaatste Seraing, bedraagt amper vijf en zes punten. Voor beide ploegen is het dus belangrijk om de drie punten te pakken en enige ademruimte te krijgen.

KV Oostende

Oude bekende, Yves Vanderhaeghe, zal vanavond de honneurs waarnemen als trainer bij KVO. Osifo en D'Haese zijn er alvast niet bij omwille van blessures. Niemand is geschorst bij KVO waardoor Vanderhaeghe over bijna zijn volledige kern kan beschikken.

Standard Luik

Voor Luka Elsner zal er wat gepuzzel aan pas komen. Vooral in de defensie want zo zijn Laifis, Dewaele, Bodart en Peeters afwezig. De 0 houden zal dus geen evidentie worden voor dit Standard dat dit seizoen al 42 doelpunten tegen kreeg in 29 wedstrijden.

Als KV Oostende de drie punten pakt wordt jou inzet verdrievoudigd!