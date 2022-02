Volg STVV - OH Leuven vanavond om 21u LIVE OP VOETBALKRANT.COM!

STVV en OH Leuven beleven beiden één van de hoogtepunten in hun seizoen. Op het veld van Union wisten de Truienaars vorig weekend nog te stunten, terwijl ze bij OHL al aan drie overwinningen op rij zitten. Leveren ze straks ook spektakel op Stayen?

Sint-Truiden heeft de voorbije speeldagen weer bewezen wat een stugge en moeilijk te bekampen ploeg het kan zijn. De speelstijl van de Kanaries leent zich misschien wel meer tot resultaten buitenshuis. Ze gingen winnen bij Kortrijk en Union, maar verloren voordien van Charleroi, waarna het ook tot een rel kwam met de supporters. Kunnen ze nu hun thuisfans nog eens verwennen?

Dat is net het scenario wat ze bij OHL willen vermijden. De Leuvenaars zitten in één van hun betere periodes van het seizoen. De winst in Oostende was de aanzet. Aan de driepunters die volgden zit wel een verhaal vast: tegen Genk gebeurde het met een late penalty, tegen Cercle was er een knappe ommekeer voor nodig. Hierdoor is OHL ook nog niet uitgeteld voor play-off 2. Zoveel mogelijk misstappen vermijden is dan wel de boodschap.

Nog geen Kagawa aan de aftrap

Hollerbach moet sowieso een wijziging doorvoeren op het middenveld door de schorsing van Lavalée. Voor Kagawa komt een basisplaats nog te vroeg. Bij Leuven is Özkacar opnieuw inzetbaar en mogelijk ook Chakla, al is die laatste nog wat ziekjes.

